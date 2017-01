Restefest i det nye året

Et spørsmål som jeg av og til får, er «jeg trenger tips til hva jeg kan gjøre med rester, eller hva kan jeg bruke opp disse råvarene til». Da kan det kanskje passe fint å ta et eksempel på dette rett etter jul.

Grunnen til det er nok sammensatt. Blant annet har vi kjøpt for mye til jul, maten fra før jul har havnet bakerst i kjøleskapet, eller vi er rett og slett lei av maten som vi spiste i jula.

Det er visse regler som gjelder for alle som skal komponere retter eller menyer, om det er på en restaurant eller hjemme. Det er ikke slik at to gode retter eller smaker blir dobbelt så godt om man blander det.

Vi har fire grunnsmaker – surt, salt, søtt, syrlig, og til slutt konsistens. Disse fire smakene må være tilstede og harmonere med hverandre. Dette høres kanskje komplisert ut, men det handler bare om å analysere hva ting smaker, og tenke helhet.

Jeg plukket ut noen råvarer fra mitt kjøleskap som er til overs etter jul, som må brukes kjapt, og som jeg skal prøve å forklare kombinasjonen av.

Kålrot – i utgangspunktet bitter og av og til treen i konsistensen, men blir søt og myk ved varmebehandling (alternativ: sellerirot).

Choriziopølse – salt og smakfull (alternativ: salami, spekeskinke, krydderskinke).

Purreløk – sprø og aromatisk, gir en sødmefull smak ved behandling (alternativ: rødløk, vårløk)

Hvitløk – aromatisk og skarp i smaken, men blir nøtteaktig og søt ved varmebehandlig

Sylta rødbeter – syrlig og med tyggemotstand (alternativ: kapers, sylteagurk).

Cherrytomat – smaker både syrlig og søt (alle slags tomater)

Blåmuggost – salt og myk konsistens (salte oster)

Dette ble til «kålrotbiff med tomatsalat»

Skjær en tykk skive med kålrot, og trekk denne i lettsaltet vann med en god klatt smør i. Dette gir en myk kålrot med salt og sødmefull smak.

Skjær choriziopølsa i tynne strimler, og stek i en tørr panne sammen med hvitløk. Dette vil gi en sterkere saltsmak og sprø konsistens på pølsa, noe som igjen som vi gi en bedre smaksopplevelse. Hvitløken vil få en nøtteaktig og sødmefull smak.

Hvis man ønsker, kan man steke de kokte kålrotskivene i oljen som er i panna fra pølsa, slik at man får en stekeskorpe.

Del opp cherrytomatene i skiver, bland det i en bolle sammen med terninger av rødbeter og skiver av purreløk. Tilsett noen dråper med god olivenolje og et par runder med pepperkverna. La dette ligge 5 - 10 minutter, for så å tilsette den stekte pølsa og hvitløken, og du får en god og smakfull tomatsalat. Topp det hele med noen skiver med blåmuggost.