Sjokoladegodt til morsdag

Dette er en konfekt som like gjerne kan passe som frokost på senga sammen med kaffekoppen til mor på søndag, eller som en søt avslutting på et romantisk måltid på valentinsdagen. Jeg har latt meg inspirere av den klassiske mintsjokoladen After eight. Denne oppskrifta er enkel, så dette bør være lett overkommelig både for de fleste.

Dette trenger du:

400 g mørk kokesjokolade

200 g melis

1 eggehvite

1 ts sitronsaft av ferskpresset sitron

1 plate gelatin

Vaniljeessens

Maldonsalt

Smelt 200 gram sjokolade på svak varme, bruk en stålbolle i vannbad. Pass på at det ikke blir for varmt, 40°C holder.

Bre sjokoladen ut som et rektangel i størrelsen 20x30cm, på en kjøleskapskald plate dekt med bakepapir. Avkjøl i kjøleskap til den er hard.

Mens sjokoladen stivner, kan du piske eggehviten lett sammen med 100 gram melis og sitronsaft. Ta av ca 1 ss av eggehviteblandingen, og smelt 1 bløtlagt gelatinplate i denne blandingen i en stålbolle over vannbad.

Rør inn resten av melisen i eggehviteblandingen, og 2-3 dråper vaniljeessens. Når dette er glatt og seigt tilsettes gelatinblandingen. Smør alt utover den kalde sjokoladen.

Sett så kaldt igjen men du smelter de siste 200 gram av sjokoladen, og legg smør utover eggehviteblandingen til slutt. Dryss litt maldonsalt over på toppen. La det avkjøle før det deles opp og nytes.