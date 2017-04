Velsmakende frikassé

Dagens tips er den velsmakende søndagsmiddagen som gjør seg selv mens du selv gjør andre ting. En klassisk frikassé er velsmakende mat som vekker nostalgiske følelser hos mange, og frikassé kan kokes på flere typer lyst kjøtt som oppskriften med kalvekjøtt tidligere.

I dag har jeg valgt et annet klassisk produkt å koke frikasse av, nemlig kylling. Det beste er å få tak i hel kylling, slik at man får smak av både kjøtt og skrog, og etter at det er ferdig kokt renser man kjøttet av beina.

Dette trenger du til 4 porsjoner

1 stk hel kylling (ca. 1500 g)

2 ts salt

2 stk laurbærblad

1 ts hel sort pepper

1 ts anisspiker, evt. anisfrø

2 stk løk (én i kraften)

1 stk purre (det grønne i kraften)

2 stk persillerot eller sellerirot i biter

4 stk gulrot

Saften av 1 lime

3 dl tørr hvitvin

5 ss smør eller fett fra kokt hønsekraft

5 ss hvetemel

1 l kyllingkraft , evt. hønsekraft

1 ts salt

1⁄2 ts kvernet pepper

ca. 1 dl matfløte

1 kork eddik

1 ss sukker

2 ss hakket frisk kruspersille

Legg den hele kylling i en kjele sammen med salt, laurbærblad, hel pepper, anis, hvitvin, limesaft og det grønne fra purre. Hell på kaldt vann til det så vidt dekker kyllingen. Kok opp, senk varmen, og la kyllingen trekke under lokk. Fjern urenheter som samler seg på toppen etter hvert med en liten øse.

Kylling trenger ca. 1 times koketid. Kyllingen er ferdigkokt når lårbenet lett kan løsnes fra skroget.

Ta det ferdig kokte kjøttet opp av kraften med en hullsleiv. Sil kraften og hell den tilbake i kjelen.

Skjær grønnsakene i staver eller skiver, og kok dem i kraften i ca. 5 minutter. Ta grønnsakene ut av kraften.

Smelt smør i en kasserolle. Rør inn mel, og spe med varm kraft under omrøring, til en halvtykk saus. La sausen koke litt, og smak den til med salt, pepper og fløte.

Fjern skinn og bein fra det kokte kjøttet og skjær det i passe biter. Legg kjøttet i sausen sammen med grønnsakene. La alt bli gjennomvarmt. Dryss over raust med hakket persille, og server med kokte poteter.