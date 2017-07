Kveite og rabarbra

Og i dagens matspalte har jeg tenkt å kombinere en saftig lettstekt kveite med rabarbra. Kveite er en mager fisk med fettet på yttersiden, som en kotelett, så den blir fort tørr om man steker eller koker den for mye. Personlig synes jeg at kveite smaker best stekt, og da heller for lite stekt enn for mye.

Den søtlige kveitesmaken passer godt med en syrlig rabarbrasaus. Rabarbraen har en fin og smakfull syre som egner seg godt i sauser til saltmat, jeg har valgt å kombinere den med karamellisert hvitløk og smaken av friske granskudd som gir en god fornemmelse av sommer.

Rabarbrasaus til 4 personer

(passer fint til både kjøtt og fisk)

100 g rabarbra i 1 cm terninger

50 purre, eller vårløk

4 ss sukker

50 g smør

2 dl hvitvin

2 dl vann

1 kanelbark

Karamelliser alt sukkeret sammen med meierismøret på svak varme, slik at det ikke brenner seg.

Tilsett rabarbra og vårløk, la dette surre til det er mykt.

Tilsett så kanelbark og hvitvin, kok inn til halvparten

Deretter tilsettes vann, og kok nok en gang inn til halvparten

Smak til med salt og pepper, evt til sitonsaft

Kveite

½ kinesisk hvitløk i båter

180 g kveitefilet pr person

1 neve ferske granskudd (dette gir en sommerlig god smak)

Kveitefileten saltes og pepres i 5-10 minutter før steking, slik at den får trekke smak.

Ha 2 ss meierismør i en middels varm panne, og la smøret bli nøttebrunt. Legg kveitebitene og hvitløk i panna, og la dem ligge urørt i ca 3 minutter, før de snues. Tilsett granskuddene, og stek på andre siden. Øs over litt av stekesmøret under stekingen slik at den blir tilført all den gode smaken på oversiden også.

Serveres i en dyp tallerken med rabarbrabiter, med saus i bunnen og kveitestykket oppå.