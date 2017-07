Jordbær med brent pepper

Den smaker helt fortreffelig helt naturell og uten tilbehør. Men for å inspirere litt til hvordan man kan gjøre det hvis man ønsker noe ekstra, har jeg i dagens matspalte flere forslag på menyen.

Først min favorittoppskrift :

1 kurv jordbær

1 ss brent sort pepper

1 ss tykk og søt balsamico

(balsamicosirup/glaze)

1 ss hakkede mynteblader

1 boks sæterømme, eller rørosrømme

Rens bærene og skjær dem i skiver. Legg skivene i en bolle og dryss over litt sort brent pepper. Dette lages ved å steke hel pepper i en tørr god varm steke panne til pepperbærene hopper som popcorn. Avkjøl pepper, finhakk med en kniv eller i en morter. Drypp over litt balsamico og avslutt med mynteblader. La dette trekke i ca 1 time, for så å servere dette med en god skje rømme.

Jorbærdrøm

Tiramisu er kjent som Italias nasjonaldessert, men er ikke en typisk sommerdessert. Hvis man bruker den som utgangspunkt, og tilsetter friske jordbær mellom lagene og bytter ut fingerkjeks med norsk havregyn og litt nøtter, blir det en riktig så frisk og god smaksopplevelse på en fin sommerdag.

1⁄2 dl kald espresso sterk kaffe

2 eggeplommer

1 1/2-2 ss sukker

1 vaniljestang, frøene

1 sitron, revet skall

250 g mascarponeost

10-12 ss stekte havregryn og hakkede pistasjenøtter

kakaopulver, siktet

ca. 250 g jordbær, i fine biter, pluss noen hele til pynt

4-5 porsjonsglass eller en stor serveringsbolle

Rør sammen eggeplommer og sukker til det får en kremaktig konsistens, bruk gjerne kjøkkenmaskin. Tilsett vaniljefrøene, revet sitronskall og mascarponeost litt og litt av gangen. Rør det hele godt sammen.

Ha havregryn og nøttblandingen i bunnen av porsjonsglassene eller serveringsbollen, sammen med kaffe.

Fordel jordbær over og deretter halvparten av mascarponekremen. Gjenta prosedyren en gang til og avslutt med mascarponekremen.

La desserten stå i kjøleskapet 3–4 timer, eller til den har stivnet. Tiramisuen kan fint stå tildekket i kjøleskapet over natten. Rett før servering siktes et lag med kakaopulver over og pynt gjerne med friske jordbær.

Jordbærsalat

2 stk fennikel

300 g jordbær

1 ss hakket frisk kruspersille og gressløk

revet skall av 1 stk sitron

125 g fetaost

2 ss olivenolje

nykvernet pepper

Skjær bunnen av fenniklene og del dem i to på langs. Skjær de i løvtynne skiver. Legg de i isvann noen minutter slik at de blir skikkelig sprø. Deretter tørk de på ett klede. Skyll jordbærene og rens dem. Del dem i biter. Skyll, tørk og hakk kruspersillen. Vend fennikelen med jordbær og kruspersille og ha revet sitronskall over. Topp med biter av fetaost, eller salatost. Drypp god olivenolje over og en god omgang med pepperkverna.

Jordbærsuppe

6 dl vann

150 g sukker

1 vaniljestang

¼ sitron

2 kurver jordbær

Ha vann og sukker i en kasserolle. Snitt vaniljestanga, ha margen oppi vannet og ta også selve stangen og det gule av skallet på ¼ sitron med.

Gi et oppkok og sørg for at sukkeret har løst seg opp i vannet. Trekk til side og la trekke i et kvarters tid.

Ta ut vaniljestangen og sitronskallet. Snitt opp jordbær og ha oppi. Mos hele suppa, hell over i en mugge og sett den i kjøleskapet lenge nok til at den blir skikkelig kald og smaken får satt seg. Gjerne natta over.

Server i glass som drikke, eller spis suppa med skje som en i en bolle, gjerne med en kule vaniljeis til.