Nypoteter, eller rettere sagt ferskpoteter

Dette ønsker de for å skille dem fra nypotetene som kommer fra middelhavslandene på våren.

I mange år har vi hatt begrepet nypoteter på importerte poteter, som i enkelte tilfeller kan være inntil tre måneder gamle . Ferskpoteten, som navnet tilsier, er fersk og skal nytes og spises med en gang. Ferskpoteten er smakfull og har tynt skall, den trenger bare å vaskes/skrubbes godt og spises med skallet på.

Ovnsbakt ferskpotet med rømmesaus

1 kg nypoteter

300 g salt

Vann



Skrubb potetene og legg dem i et kokekar, dryss over salt og hell på så mye vann at potetene så vidt dekkes. Kok potetene under lokk til de er møre - 15-20 minutter.

3 stk sjalottløk

nøytral olje

3 dl syrlig epplejuice

1 stk laurbærblad

3 stk hel pepper

3 dl seterrømme

salt

pepper

finhakkede urter



Finhakk sjalottløk og surr den myk i litt nøytral olje. Tilsett eplejuice, laurbærblad og hele pepperkorn, og kok dette til halvparten gjenstår. Sil og tilsett seterrømme. Smak til med salt og pepper. Tilsett finhakket gressløk før servering. Sausen servers varm/lun sammen med potetene.