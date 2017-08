Tid for hagebær

Og i hvertfall hos meg har den smakfulle solbæra nå blitt moden. Solbær med sin søte, kraftige syrlige smak blir mest brukt til safting og sylting, men egner seg også godt nyrørt.

Inspirert av den klassiske kroneisen har jeg i dag laget et dessertforslag med iskjeks, ostekrem, karamelliserte nøtter og rørte solbær. Man kan selvfølgelig variere med andre bær om man ønsker det, men det bør være litt syrlige bær, fordi ostekremen gir god sødme og metthetsfølelse.

Ostekrem

3 dl kesam med vaniljesmak

200 g kremost naturell

2 ½ dl melis

2 ts vaniljesukker

Karamelliserte nøtter

150 g valnøttkjerner

3 ss flytende honning

2 ss sukker

0,5 ts salt

Smelt honning, sukker og salt på middels varme i en kasserolle. Tilsett valnøtter, og rør rundt slik at nøttene smøres godt. Hell over på bakepapir, fordel nøttene godt utover, slik at de ikke ligger for tett. Stekes ved 200 grader i ca 5 minutter.

Rørte solbær

Solbær

Sukker etter eget ønske

Knus solbærene lett med en gaffel, og smak bærene til med sukker.

Det hele monteres som en kroneis...