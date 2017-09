Lammesesongen er i gang, og for mange er fårikålmåltidet et stort mat-høydepunkt på høsten. Fårikålens dag markeres for øvrig siste torsdag i september.

Lam og får er et takknemlig kjøtt å tilberede, og har utrolig mange variasjoner og tilberedingsmetoder. I dagens matspalte har jeg valgt å kalle retten får med kål.

Lammekoteletter med 2 typer syltet kål og løksaus

For 4 personer

1 kg lammekoteletter

320 g rosenkål

1 liten rødkål

4 ss eplesidereddik

2 ss sukker

4 ss vann

Frø fra ½ granateple

2 løk

2 ss meierismør

2 dl h-melk

2 dl fløte

2 ss sæterrømme

Syltet kål

Kok opp edikk, vann og sukker, og avkjøl.

Kokt rosenkål deles i biter. Rødkål i tynne strimler blandes inn i laken, sammen med frøene fra granateplet.

La kålen marinere i minimum 1-2 timer, gjerne over natten hvis du har mulighet til det.

Løksaus

Smelt smør i en kjele. 2 løk finkuttes og tilsettes i smøret. La dette surre til det blir gyllent

Tilsett melk og fløte, og kok inn til halv mengde, tilsett deretter rømme, og smak til med salt og pepper.

Kotelettene stekes i nøttebrunt smør på middels varme, 2-3 minutter på hver side.