Juledessert på tampen

Kjøkkenkroken

For de av dere som enda ikke har det helt klart for seg, eller kanskje får overraskende besøk i løpet av romjulen, har jeg satt sammen noen enkle desserter som lett lar seg fikse.

Med dette ønsker jeg dere en god og fredfull jul, og et ønske om et nytt, godt matår.

Sjokoladefondant

En smakfull festdessert som egner seg for både store og små. Til ca. 10 porsjoner trenger man:

Smeltes i vannbad:

250 g smør

250 g sjokolade

Rør sammen:

5 eggeplommer

5 egg

200 g sukker

110 g mel

2 ts lakrispulver

Bland sjokoladen inn i eggesmeten til det blir en smidig masse, og fyll det hele i tykke muffinsformer. Del opp bringebær og legg over toppen, og gjerne litt blåmuggost for dem som ønsker det. Stek på 210 grader i ca. 12–13 minutt, men ikke for mye, da den skal være bløt når du deler den opp.

Trollkrem

Desserten som ingen ende tar. Jo mer du pisker, jo mer blir det …

2 kg rensede tyttebær, gjerne halvfryst

200 g sukker

2 ts vaniljesukker eller frøene fra 1 vaniljestang

2 stk. eggehviter

Pisk tyttebær, sukker, og eggehviter i kjøkkenmaskin til de fleste bærene er knust og det har dannet seg et rosa, fast skum. Serveres med én gang, gjerne med vaniljesaus.

Himmelsk lapskaus

Her kan du egentlig bruke det du måtte ønske av frukt, så lenge den tåler litt behandling. I denne varianten er det en smakssatt sukkerlake, som gir en fin og forsterket smak av frukten. Sukkerlaken kan gjerne være lunken når frukten tilsettes, og bør trekke i et par timer før bruk.

Sukkerlake:

1 stk. vaniljestang

1 kanelbark

2 stjerneanis

5 dl vann

50 g sukker

Eksempel på frukt man kan bruke, er ½ stk. galiamelon, 1 stk. pære, 1 stk. banan, 1 stk. eple, 2 stk. kiwi, 2 stk. pasjonsfrukt, 200 g jordbær, ½ stk. sitron, 100 g hasselnøtter (kan sløyfes).

Snitt vaniljestangen på midten, og skrap ut innholdet med en kniv. Kok opp vann, sukker, og vaniljestang, samt innholdet. Sil og avkjøl.

Vask frukt og bær. Ta av skallet på melonen, bananen, og kiwien. Kutt alle ingrediensene i passe små biter, unntatt pasjonsfrukten. Klem over litt sitronsaft. Bland forsiktig frukt, bær, og sukkerlaken. Del pasjonsfrukten i to, og skrap ut innholdet og ha det over fruktblandingen. Dryss til slutt over nøtter. Serveres med pisket krem, vaniljesaus, vaniljekrem, eller vaniljeis.

Crème brûlée

Desserten over alle desserter. Crème brûlée er fransk og betyr brent krem. I utgangspunktet er det godt, men når man tilsetter cognacmarinerte svisker og julemarsipan, blir det fest. Dette er en dessert man gjerne kan lage dagen i forveien til julefesten, og karamellisere rett før servering.

For 6 personer trenger man:

6 dl fløte

6 eggeplommer

½ vaniljestang

4 grovknuste stjerneanis, eller ¼ ts finmalt anis (kan sløyfes)

80 g sukker

200 g svisker

100 g marsipan

Sukker til karamellisering

Bløtlegg svisker i litt vann og en skvett cognac eller calvados. La stå i noen timer.

Rør sammen egg, vanilje, sukker, fløte, og anis. Dekk til og la det stå et par timer.

Kjør sammen sviskene med en stavmikser, slik at det blir helt most. Legg en skje med sviskemos i en ildfast porsjonsskål, en tynn skive marsipan, og hell så over eggesmeten.

Stek i vannbad på 100 grader i ca. 30 minutt, til brûlèen har stivnet. Avkjøl helt og karamelliser med sukker. Det vil si, strø et tynt lag med brunt sukker over, bruk en skibrenner, og svi av til det blir til karamell.

Høstkrem

Jeg har valgt å kalle denne desserten for høstkrem, av den enkle grunn at smaken velger du selv. Dette er en basisoppskrift på en krem, og du topper det med den høstbærene du selv ønsker. Denne desserten står seg flere dager i kjøleskap, så du kan lage mange porsjoner, og variere desserten hver dag.

100 g Snøfrisk

5 cl akevitt

5 cl hvitvin

100 g sukker

3 egg

1 pl. gelatin

2 dl kremfløte

Skill eggene. Pisk Snøfrisk, akevitt, vin, sukker, og eggeplommer under oppkoking.

Når den første bobla kommer, ta kjelen av plata, og tilsett oppbløtt gelatin. Pisk til det blir kaldt. Vend inn lettpiska kremfløte. Fyll i glass eller annet egnet. Topp det hele med multer, blåbær, bringebær, solbærsirup, eller kanskje nyrørte tyttebær.