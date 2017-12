Godt tilbehør

Kjøkkenkroken

Her kommer forslag på tilbehør som kan passe til kalkun, men også til andre retter.

Sørg for å ta ut hovedråvaren tidlig nok. Det tar lang tid før temperaturen stiger i store kjøttstykker. Å temperere kjøttet på forhånd, er viktig for at man skal unngå at kjøttet blir stresset, noe som gjør det seigt og tørt.

Gjør gode forberedelser. Skrell, kutt, forvell, lage saus osv. Det meste kan lages ferdig i god tid, slik at man slipper å få tidsnød på slutten før servering.

La kjøttet/hovedråvaren hvile. En tommelfingerregel er at det ikke skal ryke/dampe av kjøttet. Vi skal kunne ta på kjøttet uten at det blir for varmt på fingrene.

Enkel forrett/aperitiff

Server gjestene ved ankomst sylta egg og øl som en aperitiff. Sylta egg eller pickled eggs har lange tradisjoner fra amerikansk bar- og pub-kultur. Da kokte de ferske egg, og serverte det som snacks til øl. De syltet eggene for å øke holdbarheten.

5 hardkokte egg uten skall

1/2 dl hvitvinseddik

1 dl sukker

1,5 dl vann

2 laurbærblader

1/2 rødløk i fine strimler

1 ss rosepepper

1/4 chili

Ha de skrelte og kokte eggene over på et rent glass. Kok opp alt til laken. La den avkjøle noe før du slår den over eggene. Snu glasset opp ned slik at det blir tett. Egget trekker smak jo lengre det står, men la det stå i minimum et døgn. Egget kan stå opp til 3–4 uker.

Lefse

Ta en tynnlefse, potetlefse, lompe eller lignende, og smør den med en god sennep. Legg over sylte, ribberull eller lammerull, litt rødkål og finkutta svisker. I valg av pålegg, er det kun fantasien som setter begrensning. Rull sammen til en pølse og pakk den i plast, la den ligge i ca. 1 time før du serverer den.

Potetsalat med løk, hvitløk og masse urter (4 personer)

Ca. 800 g potet

0,5 stk. vårløk

4-5 buketter brokkoli

1 stk. rødløk

4 ss olje

2 ss eddik eller sitronsaft

1 båt presset hvitløk

½ ts salt, ¼ ts pepper, 1 ss finhakket frisk timian eller oregano

Vask potetene godt og del i tykke skiver. Kok møre i vann, uten tilsatt salt. Pass på koketiden da de gjerne kan ha motstand i kjernen; al dente, heter det på fagspråket.

Rens og del vårløk i tynne ringer. Finhakk rødløken. Løken kan brukes rå eller surres lett i stekepannen. Bland sammen olje, eddik/sitronsaft, hvitløk og urter til en vinaigrette/dressing.

Bland poteter og løk forsiktig sammen og hell over vinaigretten og server. Du kan også blande inn oliven, soltørkede tomater, små blomkålbuketter, kapers.

Mandelpoteter med brunet smør

800 g mandelpoteter

200g smør

1 ss grov sennep

1 ss finhakket persille

Brun smøret på svak varme til det er nøttebrunt. Tilsett 1 ss grov sennep og finhakket persille. Avkjøl noe.

Kok mandelpotetene møre, hell av vannet og tilsett smøret over potetene to-tre minutter før servering.

Rosenkål (til 4 personer)

Mange bruker rosenkål. Fersk rosenkål gir en ny opplevelse av rosenkål.

200 g fersk rosenkål

Ta av stilken – det ser penere ut samtidig som det sitter mye bittersmak i stilken. Legg den trimmede rosenkålen i kaldt vann. Kok opp vannet. Tapp over iskaldt vann igjen. Gjenta denne operasjonen tre ganger for å få rosenkålen perfekt kokt.

Grønnsakblanding (4 personer)

2 løk

200 g sopp

100 g kokt rosenkål

50 g smør

1 ts sukker

salt og pepper

Ha smør og sukker i en kjele til det smelter på svak varme. Tilsett løk og la den surre noen minutter. Tilsett sopp og la dette steike i 4–5 minutter, vend inn den nykokte rosenkålen. Tilsett gjerne litt nyklipt timian.

Bakte fiken i portvin

4 fiken

2 dl portvin

1ss sukker

1 vaniljestang

Litt appelsinskall

Portvin, sukker, vaniljestang og appelsinskall kokes opp. Snitt fiken i tippen og legg dem i en ildfast form. Slå sausen over og bak den i ovnen på 160`Ci ca. 20 minutter. Øs sausen over av og til mens den står i ovnen.