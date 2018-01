Restefest på nyåret

Kjøkkenkroken

Og i dag skal det bli en smakfull rett, laget rester etter julens herligheter. Utgangspunktet er tatt med inspirasjon fra den sveitsiske nasjonalretten Rösti. Dette er en stekt potetkake av revet potet, som er stekt i olje som en kake. Sveitserne bruker röstipotet som tilbehør til andre retter, men i dag er det potetkaken som er hovedretten.

For 4 porsjoner

Ca 500 g rå poteter

1 stor gulrot

½ kinesisk hvitløk

4-5 skiver spekeskinke

2 egg, kokte

Sild, eller ansjos

Salat,

Sennepsaus, eller sennep

Rapsolje

Salt og pepper

Jeg brukte mandelpoteter med skall, det funker fint så lenge de er skrubbet og fri for jord. Riv poteter, gulrot og hvitløk i en bolle. Tilsett ½ ts salt og noen runder med nykvernet pepper, la det marinere i 2-3 minutter.

Skjær spekeskinka i små terninger, og stek i en middels varm stekepanne. Bruk godt med rapsolje også oppover kantene i panna

Ha potet- og gulrotmassen over i panna. Trykk massen godt sammen, og la det steke med lokk på middels varme i 4-5 minutter.

Snu potetkaka, gjerne ved å legge en skjærefjøl eller lokk over for så å snu den over i panna igjen. Pass på at det er godt med olje i panna, stivelsen i potetene gjør at kaka lett setter seg fast. Stek så i 4-5 minutter med lokk, til den er gjennomstekt.

Serveres med egg, sennepsaus, sild/ansjos og salat. Her kan man gjerne bruke en smakfull salat. Jeg valgte ruccola, som gir en sennepsaktig smak.