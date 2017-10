Innfører bakvakt ved legevaktsentralen

Distriktet rundt

Orkdal

Legevaktsentralen stasjonert ved Orkdal sjukehus styrkes fra 30. oktober med bakvakt. I dag oppfyller ikke alle legene kompetansekravene i akuttforskriften om «Godkjent legevaktlege».

Samtidighetskonflikter

For å imøtekomme dette kraves, ønskes det nå innført en bakvaktordning med leger med godkjent kompetanse. Bakvakta må kunne rykke ut til legevakta og være tilgjengelig for å konferere over radio.

Dette betyr at bakvakta også må ha mulighet til å rykke ut til både et skadested og til legevakt. Dette skjer i tilfeller der primærvakt ikke har kompetanse til å takle situasjonen eller at det oppstår samtidighetskonflikt.

I dag må pasienter påregne ekstra ventetid dersom vakthavende lege må rykke ut til et skadested.

For legene innebærer ordningen ekstra byrde, men også ekstra godtgjørelse. Det er inngått avtale mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene om dette.

Ønsker komplett løsning

I et skriv utsendt til kommunene som er tilsluttet legevaktordninga, går det fram at SIO (Samhandlingsenheten i orkdalsregionen) har fått midler fra helsedirektoratet til å dekke utgiftene knyttet til ordningen. På sikt er målet å etablere en komplett løsning med full bakvaktordning.

Ordningen skal evalueres etter ca. tre måneder.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300