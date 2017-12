Ble tildelt miljøprisen

Distriktet rundt

Snillfjord/Orkdal

Aa skole i Snillfjord er vinneren av årets miljøpris fra Hamos.

Prisen ble delt ut mandag 11. desember med både styreleder og leder i representantskapet til stede. I en pressemelding skriver Hamos at Aa skole gjennom flere år har vist et stort engasjement for miljø- og naturvernet i kommunen.

Diplom og 22 000

Hamos miljøpris gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i en eller flere av de elleve Hamos-kommunene.

I statuttene heter det at «prisen skal påskjønne engasjerte personer eller grupper som uselvisk gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger».

Miljøprisen består av et diplom og 22 000 kroner.

Elever og ansatte

— Aa skole og Krokstadøra oppvekstsenter er en meget verdig vinner. De har over flere år jobbet bevisst med miljø- og naturvern i nærmiljøet, og drevet utstrakt holdningsskapende arbeid. Mest kjent er de for å samle inn tomme telys-kopper. På det meste ble det samlet inn en så store mengder at det i løpet av en periode på bare fire måneder ble et volum stort nok til å lage fire nye sykler, skriver Hamos i pressemeldinga.

De 66 elevene ved skolen har, sammen med de ansatte, deltatt på flere strandryddeaksjoner. Barnetrinnet ved skolen har også etter eget initiativ hatt en innsamlingsaksjon av søppel i fjæra, i forbindelse med prosjektet «Flo og fjære».

Tenker helhetlig

I skolehverdagen legges det vekt på kildesortering. I tillegg er det fokus på redesign, der gammelt blir til nytt. På den måten er skolen med på å redusere den totale mengden avfall som produseres, noe som er helt i tråd med Hamos sine verdier.

– Gjennom praktisk og teoretisk arbeid er skolen med på å skape gode holdninger blant den generasjonen som skal ta over både det lokale, nasjonale og globale miljøet de neste tiårene. Det å skape miljøengasjement blant barn er et viktig miljøbidrag for framtida. Hamos har som visjon å jobbe for å gjøre verden litt bedre. Det er nettopp det vinneren av årets miljøpris gjør, gjennom en helhetlig miljøtanke i hverdagen, i tillegg til de konkrete innsamlingsaksjonene som er gjennomført. Hamos verdsetter dette arbeidet, og vi håper denne prisen er en motivasjon til å fortsette i samme spor i framtida, sa leder for representantskapet i Hamos, Ole L. Haugen, da prisen ble delt ut.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300