Ingen konkurser på to år

Distriktet rundt

Agdenes og Snillfjord kan smykke seg med at det ikke har vært en eneste konkurs i de to kommunene på to år. Både for 2016 og 2017 viser tallene fra Brønnøysundregistrene null. Snillfjord har kun én tvangsoppløsning i inneværende år.

Statistikken viser svært så stabile tall i de to årene i alle STs kommuner. Grunnet både et stort antall og mangfold av virksomheter, er det naturlig at Orkdal «topper» konkursstatistikken.

Antall konkurser i STs kommuner er slik, med tallene for 2017 i første kolonne og 2016 i andre kolonne. Tallene i parentes angir hvor mange av totalen som var tvangsoppløsninger. Derfor betyr eksempelvis 15 (1) i Orkdal i 2017, at det var 14 konkurser og én tvangsoppløsning:

Agdenes: 0 og 0

Hemne: 3 og 3

Meldal: 2 og 1

Orkdal: 15 (1) og 13 (4)

Rennebu: 3 og 1 (1)

Rindal: 1 og 2 (1)

Skaun: 5 og 6 (1)

Snillfjord: 1 (1) og 0

Den mest omtalte konkursen i inneværende år, var konkursen i Reinertsen AS. Den er imidlertid ikke en del av tallmaterialet ovenfor, da selskapet hadde sitt hovedkontor i Trondheim.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300