Strålende skivær kommende uke

Distriktet rundt

Fra og med lørdag og ut den neste uken, viser værvarselet for blant annet Søvasskjølen at det vil være ypperlige forhold for skigåing.

Sola skinner over yr.no, og viser klarvær og lettskyet frem til og med søndag 18. februar.

Temperaturene er heller ikke uefne til det formålet å komme seg ut med det vi alle er født med på beina, der de varierer mellom to kuldegrader på det varmeste, og ni på det kaldeste, men det er bare natt og tidlig morgenkvist som får de kaldeste temperaturene.

Vindmessig får Søvasskjølen flau vind til lett bris i tidsperioden, og de forskjellige vindstyrkene som måles på Beaufort-skalaen (oppkalt etter Sir Francis Beaufort, en irsk hydrograf og offiser i den britiske marinen), forteller oss at flau vind har en hastighet på 0,3 til 1,5 meter i sekundet og kjennetegnes ved at man kan se vindretningen fra røykens drift. Svak vind på sin side har en hastighet på 1,6 til 3,3 meter i sekundet, og man kan føle vinden, bladene på trærne rører seg (kanskje ikke så aktuelt akkurat på denne tiden av året), og vinden kan løfte små vimpler. Lett bris på sin side har en hastighet på 3,4 til 5,4 meter i sekundet, og kjennetegnes ved at løv og småkvister rører seg, og at vinden strekker lette flagg og vimpler. Dette er vel å merke på land.

På fjellet er det litt annerledes kjennetegn, selv om hastighetene er de samme. Flau vind kjennetegnes på fjellet som så vidt følbar, men det er tydelig at sneflakene driver med vinden. Svak vind er godt følbar i sterk kulde, og snefillene beveger seg mer horisontalt enn vertikalt. I lett bris merkes vinden tydelig og kan sjenere. Fallende sne synes å bevege seg meget raskere horisontalt enn vertikalt.

I Ulvåsen i Skaun, blir det også gode utsikter til å gå på ski den kommende uken, dog med mindre klarvær. Der vil det være lettskyet og delvis skyet hele uken ifølge yr.no, og temperaturene vil variere fra 0 grader på det varmeste til 8 kuldegrader på det kaldeste. Vinden i Ulvåsen vil vel å merke gjøre at det føles kaldere, da det vil blåse opp til frisk bris førstkommende helg, men resten av uken vil det ligge på svak vind til lett bris.

Knyken i Orkdal får stort sett samme vær som Ulvåsen, med temperaturer fra 0 til -10, men vinden er går ikke over lett bris her i løpet av denne uken.

På Ølshøgda i Skaun blir det litt mer skyet vær, men også der vil sola skinne over lystige skigåere. Temperaturene man møter er stort sett de samme som ellers, fra 0 til -8 grader, men med vindstyrke opp til frisk bris, kan det føles kaldere.

I Resdalen i Meldal loves det også godvær, med temperaturer fra 2 kalde til 9. Flau vind til frisk bris også der, men for det meste ligger alt til rette for trivelige turer med bål, pølser, og termoser fylt med kakao.