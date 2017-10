Hemne

Det sier daglig leder Marte Bugten i Hemne Frivilligsentral. Forberedelsene til gjennomføring av TV-innsamlingsaksjonen er i full gang, men alle brikker er ikke på plass.

— Vi mangler bøssebærere. Vi har til sammen 48 roder, og mange av dem er reine «gå-roder» der du ikke trenger å bruke bil. Du kan melde deg som bøssebærer via TV-aksjonens hjemmeside, telefonisk kontakt med oss eller ved oppmøte her på kontoret, sier Bugten.

Ringepanelet

Frivilligsentralen i Hemne har de siste åra organisert den lokale innsatsen i TV-aksjonen. Bugten refererer gjerne til året 2013 når det blir snakk om rekorder. Da ringte de rundt til næringslivet.

— Da gjennomførte vi den aller første ringeaksjonen til lokale bedrifter. Da ga oss et snittbeløp per innbygger på over 70 kroner, noe som er mer enn en dobling sammenlignet med tidligere år. Etter 2013 har det gått noe ned, men målet er å komme opp på det nivået igjen. De lokale aksjonskomiteene i regionen legger prestisje i å bli best, sier hun.

Ringeaksjon blir det også i år. Torsdag skal ordføreren og et knippe utvalgte personer fra både pensjonistforeninga, Frivilligsentralen og lag/organisasjoner ta kontakt med næringslivet. I fjor ga denne ringerunden 69 500 kroner til aksjonen.

Til skolegang

Det er Unicef som mottar pengene fra årets TV-innsamlingsaksjon kommende søndag. Det blir som vanlig ei langvarig og direktesendt TV-overføring. Pengene skal gå til skolegang til barn i land med krig og konflikter.