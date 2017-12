Kommunestyret tilbake til rådhuset

Hemne

Det sier ordfører Odd Jarle Svanem i Hemne, som har ei holdning om at kommunens øverste organ bør ha sine møter i rådhuset.

— Det var noe av det første jeg etterspurte da jeg begynte som ordfører; hva er status for den gamle kommunestyresalen. Jeg mener det er «mest riktig» å ha kommunestyremøtene i rådhuset, men det er også mye mer praktisk for administrasjonen, som må ut av huset og rigge opp/ned for møtene når vi benytter lokaler utenfor rådhuset, sier Svanem.

Neste år

Det er godt over ti år siden siste møte i kommunestyresalen på rådhuset. Rommet ble i sin tid delt, slik at den største delen ble benyttet som kopirom, den andre som møterom for formannskapet.

I løpet av disse åra har kommunestyret holdt sine møter på Hemne Hotell og i Kulør'n.

I løpet av første halvår neste år er det duket for «comeback» i rådhuset.

— Vi satser på det. Det er egne snekkere som jobber på dette tiltaket, og det gjør de når det ikke er prosjekter som haster mer. Men i løpet av første halvår skal være oppnåelig, mener Svanem.

Ny inngang

Det legges opp til stasjonære pulter etter «skoleklasseprinsippet» – det vil si ikke hestesko, med tilgang til strøm for elektronisk utstyr. Antall pulter blir på 31, som er antallet for kommunestyret i nye Heim kommune. Det blir også høyttaleranlegg, og mulighet for streaming.

— Jeg mener at også Hemne/Heim nå er moden for at publikum kan se live-overføring fra kommunestyremøtene, sier Svanem.

Tilhørere og presse vil få plass lengst bak i salen. Salen, som nå har fått ny inngang fra fellesarealet i andre etasje, skal også benyttes som møterom for ansatte.

