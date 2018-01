Slipper regulering

Hemne

KIL/Hemne og KIL friidrett er innvilget fritak fra pålegget om å lage reguleringsplan for Ånesøyan i forbindelse med bygging av storhallen.

For høyt

Det bestemte formannskapet tirsdag. Det betyr at alle hinder nå er av veien når det gjelder bygging av hallen. Før helga ble søknad om spillemidler innsendt. Den er godkjent så lenge den ble innsendt før fristen 15. januar.

Det var i fjor Hemne kommune kom med pålegg om reguleringsplan. Bakgrunnen er at hallen langt oversteg normen for mønehøyde. Dermed var kommunen forpliktet av sitt eget regelverk til å sende et slikt pålegg.

Utbygger leverte straks søknad om dispensasjon. Det er denne søknaden formannskapet har godkjent. Et motsatt vedtak ville ha ført til utsettelse av prosjektet på ca. et år.

Storlag til åpninga?

— Hemne kommune ønsker en slik hall, og formannskapet fattet et enstemmig vedtak uten mye debatt. Saken er nå ferdigbehandlet, den skal ikke videre til kommunestyret, sier ordfører Odd Jarle Svanem.

ST er kjent med at det er et stort ønske om å få to storlag til Hemne i høst for å spille åpningskamp i Norges største hall i sitt slag. Erik Snekvik i prosjektgruppa for hallen sier det er for tidlig å kommentere dette, da framdriftsplanen for bygging av hallen må bekreftes først. Det vil også si at dato for åpning ennå ikke er bestemt.

Bygges sammen

Hallen har en prislapp på ca. 55 millioner kroner pluss moms. Den er finansiert gjennom spillemidler, kommunal støtte, sponsorstøtte, låneopptak og dugnad. I tillegg til en fotballbane med internasjonale mål, vil den inneholde løpebane for friidrett og tilhørende anlegg. Den bygges sammen med garderobeanlegget som nå er under oppføring i tilknytning til klubbhuset.

