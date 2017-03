På årsmøtet i Løkken Idrettsforening denne uka ble Ragnar Waalen utnevnt til æresmedlem av foreninga.

Ragnar Waalen har i en årrekke vært aktiv i Løkken idrettsforening. De siste ni åra har han vært medlem av styret. Seks av disse åra har han vært leder. I to perioder tidligere har han også vært styremedlem.

Pådriver

De siste åra har Ragnar Waalen utmerket seg for sin store innsats og som pådriver for å få realisert flere flotte anlegg i regi av Løkken IF. Det gjelder ny tennisbane, tribuner ved Løkken Stadion, og ikke minst turskiltprosjektet, som er blitt lagt merke til langt utenfor kommunens grenser, og som er blitt et pilotprosjekt i landssammenheng.

Utnevnelsen av Ragnar Waalen til æresmedlem, er Løkken IFs håndslag og takk til Waalen for den store innsatsen han har lagt ned for idrett og fysisk aktivitet i lokalsamfunnet på Løkken.

Takk til dugnadsfolket

Det sittende styret i Løkken IF retter også en stor takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i Løkken IF for å gjøre bygging av nye anlegg, og ikke minst drift av eksisterende anlegg, mulig.

- Uten denne frivillige innsatsen ville dette ikke vært mulig, presiserer styret i idrettsforeninga.