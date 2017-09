Fikk 3,5 millioner kroner til ny asfalt

I mange, mange år har trafikanter klaget over dårlig vei og elendig forfatning på asfaltdekket på fylkesvei 486, som går fra Drogsetmoen over Bjørnli og ned til Løkken i Meldal.

Da det ble klart at utbedringer på fylkesvei 700 i Klinglien skal utbedres i høst, vinter og neste vår, ble det også kjent at fylkesveien over Bjørnli vil bli brukt som omkjøringsvei. Det betyr økt trafikk.

- Det ble asfaltert der i slutten av august, forteller Bjørn Erik Storstein, byggeleder i Statens vegvesen.

Det ble bevilget 3,5 millioner kroner til arbeidet. Da ble det prioritert asfaltlegging på begge sider av boligfeltet på Bjørnli; 2,5 kilometer på Drogsetmoen-sida og én kilometer på Løkken-sida. I tillegg ble det foretatt grøftrensk på strekningen.

- Man får ikke all verden for 3,5 millioner. Vi satte derfor igjen området gjennom boligfeltet. Bakgrunnen er at vi ønsker å holde hastigheten på trafikken nede forbi husene (kjører saktere på dårlig asfalt), forklarer Storstein.

Fartshumper her ville også "spist" kraftig av budsjettet. Vegvesenet prioriterte heller nytt dekke i bakkene på begge sider av Bjørnli.