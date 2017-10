Lill-Helen (17) klarte nesten kravet

Mer enn 1300 elever er ventet til yrkesmessa som går av stabelen i Meldalshallen i dag. Her får elevene mulighet til å løfte vekter hos politiet, konkurrere i spikerslåing hos byggebransjen og høre mer om hvordan de kan bli en del av olje- og gasseventyret som slett ikke er for nedadgående, ifølge bransjens utsendte.

Politiets stand ble fort en populær samlingsplass, der politistudent Markus Berg Hansen oppfordret ungdommene til å prøve seg på et av opptakskravene til politiutdanningen, 32,5 kilo benkpress for damer og 60 kilo benkpress for gutter, med fire repetisjoner.

17 år gamle Lill-Helen Mellingsæter har allerede bestemt seg for å ta lærerutdanning, men har ingen problemer med å prøve seg på benken.

- Hun gjorde det veldig bra, hun trengte bare litt hjelp fra meg. Det er ikke mange som gjør det så bra, sier Hansen om innsatsen, før en guttegjeng lurer seg frampå for å prøve.

De to første guttene må også ha hjelp fra politistudenten for å stabilisere vektstanga. Tredjemann tar tre strake løft før han må ha hjelp til den siste, mens fjerdemann, 22 år gamle Mohammed Esedin, klarer kravet med glans.

- Jeg tror nok disse guttene setter seg noen mål ved å prøve, sier Markus Berg Hansen før han slipper til en ny gruppe.

33 ulike utstillere fra syv forskjellige bransjer har valgt å bruke torsdagen for å møte fremtidens arbeidstakere i Meldalshallen. Også avisa Sør-Trøndelag er tilstede på yrkesmessa på Meldal videregående skole i dag. Vi kommer tilbake med mer!