Meldal

Politiet mottok tirsdag kveld like etter klokka 21 melding om skadeverk på et kjøretøy et sted i Meldal kommune. To bildekk på en bil tilhørende Trønderenergi var skåret opp.

Politiet har en mulig mistenkt. Og årsaken til hærverket skal være at strømleverandøren var på privatadressen for å slå av strømmen til boligen, grunnet manglende betaling.