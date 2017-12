Trivsel fra 0–100 i Meldal

Meldal

Anne Mari Svinsaas

Meldal frivilligsentral inviterte til julegrøt for å markere at årets innsats er over, at jula er nært forestående og at vi går mot et nytt år. Mer enn 30 gjester dukket opp i de tre timene festen varte, og vesle Maria, bare to uker gammel, kom sammen med mamma og pappa som flytter fra Larvik til Meldal fordi to av pappas brødre og deres familier allerede bor i Meldal. De er flyktninger fra Syria.

Gjestene på julefesten ble en fin blanding av folk fra Eritrea, Meldal, Afghanistan og Syria. Barna lekte og sang massevis av julesanger sammen med Harald Garberg og gitaren hans.

– Jeg er imponert over hvor bra norsk flyktningbarna snakker. De snakker faktisk trøndersk. Og de kan teksten på mange av julesangene, kommenterte Harald Garberg og dro «På låven sitter nissen» enda en gang – på oppfordring fra en ivrig sanger fra Eritrea.

En trivelig fest ble det – et fint punktum for et aktivt år i Meldal frivilligsentral.

Omtrent 2000 år til sammen!

Også på Meldal dagsenter var det juleavslutning for torsdagstreffene denne nokså regntunge førjulsdagen. Med saltkjøtt og stappe fra Bergmannskroa koste noen av bygdas eldste seg sammen med Åse Jødal som underholdt med opplesning og torader.

Som en kuriositet sjekket vi alderen på de tjue eldste i forsamlingen, og til sammen har denne gruppen levd i 1696 år. Dette gir en snittalder på nesten 85 år.

– Jeg er nok den eldste her med mine 97 år. Tenk det, nesten 100 år har jeg levd, funderte en lett hoderystende Elise Blokkum.

Alt i alt var nok rundt 2000 leveår samlet på Meldal dagsenter til julekos.

Astrid Dollis, aktivitør på dagsenteret, takket for et trivelig år med lunsjtreff så å si hver eneste torsdag før den særdeles godt voksne forsamlingen.

– Takk for i år, og jeg håper alle sammen kan møtes igjen i 2018, sa Astrid Dollis.