Byr på mat fra fire ulike land

Meldal

Det er duket for en spennende kveld for smaksløkene torsdag 25. januar. Da blir skolekjøkkenet ved Meldal barne- og ungdomsskole arena for matlaging fra flere verdensdeler.

- Kvinner Ut har en målsetting om å etablere møteplasser som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltakelse i lokalsamfunnet, sier Turid Kristin Simundset, leder i Øvre Meldal bygdekvinnelag.

Åpent for alle

Satsingen er nasjonal i regi Bygdekvinnelaget, og lokallagene kan søke om penger fra en pott gitt av Gjensidigestiftelsen. De må da lage en rekke med fire arrangementer. Det har Meldal bygdekvinnelag gjort i samarbeid med Meldal sanitetsforening. Først hadde de en tur til Våttån, og nå er det denne matlagingskvelden som står for tur.

- Dette er et åpent arrangement hvor alle er velkommen. Vi skal smake på mat fra fire land, og få se hvordan den lages. Det blir også kaffe og kake, norsk skuffekake! sier Simundset.

- Er det også åpent for menn?

- Ja, det er lov for karer å ta turen. Selve prosjektet er for damer, men nå har vi jo et åpent arrangement. Det er sikkert menn som er nysgjerrige på å smake maten også, sier hun.

Flere ting på planen

Kvelden inneholder i tillegg en orientering hvor Simundset forteller litt om prosjektet Kvinner Ut.

De neste to arrangementene de har på programmet gjennom prosjektet, er en tur til Jøldalshytta til sommeren og deretter en matlagingskveld med norsk tradisjonsmat til høsten.