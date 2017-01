Har åpnet E39

Politiet melder at to vogntog onsdag ettermiddag i 14.30-tida har kollidert på E39 i Skjenalddalen i Orkdal. Dette skal ha skjedd sørvest for Doro bru, langs Gangåsvatnet. Veien ble stengt grunnet bilberging.

Like før klokka 18.00 melder politiet at veier er åpnet igjen.

Veitrafikksentralen varslet omkjøring via fylkesvei 463 (gamle E39) mellom Søvasskjølen via Svorkmobygda og ned til Fannrem. Tungtransport ble pålagt å legge på kjettinger på omkjøringsvegen..

Ingen kom til skade i kollisjonen.

Det oppsto materielle skader og lekkasje av antifrostvæske og diesel som følge av ulykken.