To vogntog har kollidert på E39 - veien er sperret

Politiet melder at to vogntog onsdag ettermiddag i 14.30-tida har kollidert på E39 i Skjenalddalen i Orkdal. Dette skal ha skjedd sørvest for Doro bru, langs Gangåsvatnet. Veien er helt sperret.

Veitrafikksentralen varsler at det er omkjøring via fylkesvei 463 (gamle E39) mellom Søvasskjølen via Svorkmobygda og ned til Fannrem. Tungtransport må legge på kjettinger på omkjøringsvegen..

Flere andre vogntog legger på kjetting i ulykkesområdet nå.

Det er ikke meldt om personskader. Politi er på stedet.

Det skal være materielle skader og lekkasje av antifrostvæske og diesel.