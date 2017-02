Hagefolket starter sesongen

Orkdal hagelag har planlagt hageåret. Det starter 9. mars med blant annet tema fugler og fisk i hagen.

Første møtet 9. mars som tar for seg fugler og fisk i hagen samt dyrking av tomater, er ved Orkdal folkebibliotek. Fuglene er det Hans Martin Høiby som tar seg av, mens fisken er det Pål Ole Selvnes som er ekspert på. Hvordan lykkes med dyrking av tomat, er det Christian Bonvik som forteller om. Møtet er også åpent for ikke hagelagsmedlemmer.

Pilfletting og loppemarked

Lørdag 20. mai er det kurs i fletting av frisk pil med kursholder Klara Pil. Søndag 21. mai er det kurs i fletting av tørr pil, pilstativ/kremmerhus samt fletting av Klara-pil-hjerte. Disse kursene holdes ved Orkla Camping.

Tirsdag 23. mai er det grønt loppemarked på Tusenårsstedet på Fannrem, og 1. juni er det handledag ved Hageland Wormdal.

Hagevandringer

Dermed er hageåret i gang for fullt med hagelagstur til Frei og Kristiansund lørdag 10. juni. Også denne turen er åpen for ikke-medlemmer, selv om medlemmene naturlig nok har fortrinnsrett.

12. juni er det handledag på Å gartneri, og en vakker dag i august blir det hagevandring i en rosehage i Lensvika. Her er ikke dato bestemt enda.

Høsttakkefest

I september/oktober er tida inne for høsttakkefest i lavvoen ved Høgkjølen Fjellcamp.

Leder i Orkdal hagelag, Ingrid Evjen, forteller at innimellom at hagefolket har det travelt med arbeid i egne hager, blir det også i år plantedugnader i Orkanger sentrum der medlemmene oppfordres varmt til å delta for felles gleder og opplevelser.