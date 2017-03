Åpen hytte fram til påske

Alle turglade kan glede seg over at Ulvåshytta holder åpent både lørdager og søndager fram til påske. Det fristes med åpen kiosk begge dager, så kaffen er klar etter endt tur. Neste år er det 20 år siden hytta åpnet. Den gamle hytta, som var plassert noen hundre meter lenger ned i Ulvåsveien, ble avviklet etter over 90 års drift. Den nye hytta, som for øvrig ligger i Skaun kommune, benyttes flittig både som turmål og leies ut til arrangement og livets merkedager. Hytta eies og driftes av Orkanger idrettsforening.