Klubblokalene åpnet

I mars 1989 skrev vi om at endelig var det klart for åpning av fritidsklubb på Nedre Rømme. Det var brukt mange penger på restaureringen. 700 000 kroner var beviglet til prosjektet, og av det hadde Staten gått inn med 300 000 kroner. Da artikkelen sto på trykk, var det bare brukt 540 000 kroner, takket være ungdommene, som la for dagen en imponerende dugnadsvilje.

– Neste skritt er å ta i bruk kjellerlokalene, sa Geir Nergaard, som hadde det administrative ansvaret for driften av klubben. Kommunalt ansatte klubbarbeidere var Eldbjørg Skogseth og Anne Grete Hjortøe. I kjelleren hadde man planlagt å legge en del aktiviteter som det ikke hadde blitt gitt rom til så langt, som biljardrom, mørkerom, og et mindre diskotek.

– Når vi kommer i gang med dette er vanskelig å si, fortsatte Nergaard. Det er omfattende arbeider som skal til, både støping av gulv og legging av isolasjon i taket før innredningen kan ta til. Her håper vi på et samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner i større grad enn hittil, fordi dette kan bli tilgjengelig for flere.

Klubben hadde åpent på mandager som seniorklubb, altså for medlem i alderen 15 - 21 år, mens det var juniorklubb på torsdager, for aldersgruppen 12 til 15 år. Onsdager var det klubb for funksjonshemmede i regi av AOF, og én fredag i måneden ble det avviklet et større rusfritt arrangement.

Om dette, og mer til, orienterte klubbstyrets leder, Per Arne Mogseth, under åpningen hvor en rekke personer med tilknytning til klubben var invitert. En snor var festet i trappen opp til 2. etasje, som ble klippet av ordfører Elling Kvernmo, som et ledd i den offisielle åpningen. Han overrakte også en formannsklubbe til formannen.

– Det denne klubben først og fremst representerer, er et tilbud til de unge om et sted hvor de kan treffes, sa Nergaard. Vi ser det ikke som noe mål å overaktivisere dem, de får selv bestemme hva de ønsker å gjøre innenfor de ordensrammene som gjelder.