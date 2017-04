Eier av Reinertsen-byggene: - Vi har ikke hørt noe

Reinertsen eide ikke produksjonslokalene sine på Grønøra, og eiendommene inngikk derfor ikke i det som Aker Solution overtok forrige uke.

Det er selskapet Orkanger bygg som eier begge eiendommene som Reinertsen har hatt drift i: det røde verkstedbygget samt Pilkington-bygget, der Reinertsen har planlagt drift i forbindelse med hydrogenprosjektet Hydrogen Mem-tech AS.

Leiekontrakt

Orkanger bygg eies av Kent Ranum og Øyvind Antonsen, begge fra Trondheim.

Ranum sier til ST at de ikke har hørt noe etter at det ble kjent at Aker Solutions overtar Reinertsen.

- Vi som eier byggene, har ikke fått noen beskjed om hvilke planer man har for Orkanger. Vi forholder oss til leiekontrakten som går fram til 2030. Sørsmålet er om Aker Solutions vil videreføre kontrakten eller ikke, sier Kent Ranum.

Orkanger bygg kjøpte det røde verkstedbygget i 2015, og i fjor sommer kjøpte de det tidligere Pilkington-bygget på nabotomta. Til sammen utgjorde dette rundt 70 mål.

Begge produksjonslokalene ble leid ut til Reinertsen.

- God beliggenhet

Dersom Aker Solution velger å legge ned virksomheten på Orkanger, slik mange spår, vil Orkanger bygg ha to store bygg stående tomme. Men det ser ikke Ranum mørkt på:

- Vi investerte på Orkanger med hjerte for Reinertsen, men også for lokal industri. Uansett hva som skjer, ser vi ikke mørkt på framtiden for anlegget. Vi vurderer beliggenheten på dette området som veldig god med tanke på mange ulike virksomheter innenfor det som området er regulert for, sier Ranum.