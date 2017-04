Navnefest i Damphuset

Det er mangt som endres i vårt samfunn og når forandringene skjer over tid, blir de sjeldnere lagt merke til. For mange kan det være overraskende at ny statistikk, referert i avisa Nationen nylig, fortalte at bare litt over halvparten av alle fødte barn nå blir døpt i kirka. Det kan nok variere mye hvordan den store begivenheten blir markert rundt omkring, men nylig arrangerte Human Etisk Forbund avdeling Orkdal, navnefest for dem som ønsket det. Det ble en stilfull markering med 6 nye verdensborgere som hovedpersoner. Arrangementet ble holdt i Damphuset på Orkanger og lokalet var fylt til randen av stolte foreldre, besteforeldre, tanter og onkler og mange flere.

Det ble stille da Barbro Bolme ønsket velkommen i et festpyntet damphus og ønsket spesielt velkommen til de nyfødte som var: Nora Emine Demiral, Artur Jonathan Prinz, Eline Løkken Asbøll, Mattias Gjersvold, Åse Hoff Helgetun og Edel Fremo-Marken.

Stilfullt var det også når Julie Refseth og Halldis Flakne tok oss med på musikalske opplevelser. Foruten allsang og en kort festtale ved Helge Wærøy, ble det diktlesning ved Aurora Bolme og utdeling av navnetavler av Barbro. Til slutt ble det utmarsj med W. Peterson-Bergers «Sommarsong».

Det ble en god og varm opplevelse for oss alle som var til stede og en takk sendes særlig til Barbro Bolme og hennes medhjelper Ingeborg Knutzen Aas. Fornøyd må vel Barbro og være for hun sier at dette gjentar vi den 21. oktober. Det er bare å melde på sine håpefulle ved å gå inn på human.no.

Knut Håvard Skaugen