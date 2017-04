Sa ja til rotenon

Hovedutvalg for forvaltning behandlet spørsmålet om rotenonbehandling av Sika-vassdraget og Ålvatnet i møte 19. april. Grunnen er at gjedda er en stor trussel mot den truede elvemuslingen som Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. I tillegg kan fisken også utgjøre en spredningskilde til Orkla og andre vann og vassdrag i Orkla-regionen.

Rådmannen tilrår at det utføres rotenonbehandling for å komme gjedda til livs, noe politikerne i utvalget sluttet seg enstemmig til. Det ble vedtatt å sende saken videre til kommunestyret for endelig behandling.

En eventuell rotenonbehandling er en omfattende prosess, hvor det kreves nødvendige tillatelser fra statlige myndigheter. I tilfelle godkjenning er det ventet at selve behandlingen kan gjennomføres tidligst høsten 2018.