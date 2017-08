Mange vil forhåndsstemme

- Det er stor pågang av folk som vi forhåndsstemme, både her i kommunens informasjonstorg og på de øvrige stedene vi betjener, sier Bjørg Midlyng Vaslag hos Orkdal kommune.

Den ordinære forhåndsstemmingen startet 10. august og vil være mulig til og med fredag 8. september.

- Det meldes om stor aktivitet på begge kjøpesentrene og på folkebiblioteket, sier Vaslag.

I tillegg til de nevnte stedene er det også mulig å stemme på pensjonistsenteret på Svorkmo, på Orkdal helsetun og St. Olavs hospital, avdeling Orkanger på annonserte datoer.

7. september er det også mulig med ambulerende stemmegivning, men det er etter nærmere avtale.

Det meldes også om relativ god pågang i flere av de andre kommunene i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt.

- Hos oss var det relativt rolig i starten, men etter hvert som valgdagen nærmer seg tar det seg opp, sier Inger Krokstad i Snillfjord kommune, som legger til at rådhuset holder ekstra åpent et par kvelder for å legge til rette slik at de fleste kan få gjort sin borgerplikt.

Det er verdt å merke seg at alle kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, men det bare lov å stemme én gang.

Da gjenstår det kanskje bare å bestemme seg for hvilket parti man skal stemme på?