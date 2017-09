Her flytter de første inn ved årsskiftet

Mellom Evjen skole og Grendstuggu i Orkdalsveien bygges det tre stykk firemannsboliger. Alle tre bygningskroppene føres opp nå i høst.

Tomta ble solgt til Trysil-firmaet Bolibygger'n, med klausul om at de som kjøpte tomta måtte bygge boliger hvor Orkdal kommune skulle ha tildelingsrett (bestemme hvem som skal kunne leie) i minst 20 år fram i tid.

Her er det Orkdal kommunes Bolig & Husbankteam som vurderer behovet og tildeler etter vurdering av de søknader som til enhver tid ligger inne. Bolig & Husbankteamet har møter hver 14. dag og vurderer tildelinger.

Den første firemannsboligen skal være innflytningsklar per 1. januar 2018, den andre per 1. mars 2018, og den tredje per 1. mai 2018.

Leilighetene på Evjen er på 42 kvadratmeter og har alle ett soverom (toroms leiligheter). Husleia blir på 6500 kroner per måned.