Her bor Norges dårligste betalere

Landets dårligste betalere finner vi i Finnmark-kommunene Gamvik og Hasvik. Her har henholdsvis 10,4 prosent og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

- Historisk har Finnmark vært et av fylkene med størst betalingsproblemer. At én av 10 har betalingsproblemer i enkelte kommuner, skyldes høyere arbeidsledighet enn andre steder i landet, sier direktør for marked og kommunikasjon i inkassoselskapet Lindorff, Stig Inge Eikemo.

Troms-kommunen Torsken har den tvilsomme æren av å være den tredje dårligste kommunen i landet. Her har hele 9,6 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

I over 200 av landets 426 kommuner har mer enn fem prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning er en inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer

Landets beste betalere bor i Sogn og Fjordane. I Hornindal kommune har bare 1,55 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger, mens Vik og Gloppen ikke langt bak. Totalt var det 3 040 personer i Sogn og Fjordane som hadde betalingsanmerkning.

- Sogn og Fjordane dominerer listen over kommuner med minst andel av innbyggere med betalingsanmerkning. Det er imponerende at åtte av ti kommuner på topp-listen ligger i fylket, som preges av mange sterke næringer, sier Stig Inge Eikemo.

På landsbasis hadde 255 000 privatpersoner i Norge betalingsanmerkning ved utgangen av andre kvartal 2017. Det er 2,2 prosent flere over det siste året. Det betyr at i snitt 5,6 prosent av landets befolkning har betalingsanmerkning – som oppstår når regninger ikke blir gjort opp og går til inkasso.