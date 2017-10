Trenger bøssebærere til TV-aksjonen

Orkdal

Søndag 22. oktober går årets TV-aksjon av stabelen, og Orkdal har planer om å hevde seg i konkurransen om å gi mest per innbygger.

- Målet er å gjøre det bedre enn i fjor, og gjerne slå noen nabokommuner, sier Siri Belsvik, som er leder for Orkdal frivilligsentral og koordinator for TV-aksjonen.

TV-aksjonen 22. oktober har temaet «Hvert barn er en mulighet». Det handler om at når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Utfordrer de unge

- Jeg ser en mulighet til å kunne engasjere barnehager, skoler, videregående og folkehøgskole til å være med på denne dugnaden. Det er jo et tema de kan relatere seg til. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan samle inn penger. Formålet er så godt at det bør engasjere barn til dugnad, og jeg oppfordrer foreldre til å legge til rette, sier Belsvik.

Bjørn Krokdal sier ordfører Oddbjørn Bang med flere vil ringe rundt til næringslivet i Orkdal for å verve givere.

- På dette området har vi ikke vært så aktive før, så det skal vi få til bedre i år. Vi håper næringslivet kommer på banen slik at vi kan slå kommunene rundt oss, sier han.

Gå med bøsse?

De to ønsker å gå ut med en oppfordring til potensielle bøssebærere: Meld dere til frivilligsentralen.

- Vi har en del gjengangere som stiller hvert år, men det er behov for flere bøssebærere. Jeg vil gjerne ha nye navn på lista, sier Belsvik.

I år blir det også mulighet for å overføre penger via Vipps til TV-aksjonen, så det er håp også for dem som ikke har husket å ta ut kontanter til bøssebærerne kommer.

- Vi har fått beskjed om å rapportere inn gode ideer, hvis det er lokale tiltak som egner seg i TV-sendinga. Så her er det bare å være kreativ, sier Krokdal.