Regnskapskontor må ut

Orkdal

I juni 2013 ga Orkdal kommune dispensasjon for etablering av et regnskapskontor i Grønøra 1-bygget på Orkanger. Begrunnelsen for dispensasjonen var at det var egnede lokaler ledig i sentrumsområdet.

Dispensasjonen ble gitt for tre år, men det er ikke kommet inn noen ny dispensasjonssøknad.

Kommunen sendte derfor ut et forhåndsvarsel om opphør av bruk i april i år, og i august fattet forvaltningsutvalget vedtak om at regnskapskontoret må ut.

Ikke i tråd med regulering

Reguleringsplanen for den aktuelle eiendommen tillater følgende:

Lettere industri, håndverk, verksted, lager, transportvirksomhet/spedisjon

Kontor knyttet til administrasjon av de ovennevnte virksomhetene

Kommunen mener at det aktuelle regnskapskontoret ikke er knyttet opp mot de virksomhetene som er nevnt i det første kulepunktet.

Påklaget

Kommunens vedtak om opphør av bruk er påklaget, og det er denne klagen som skal behandles i forvaltningsutvalget onsdag.

Rådmannen foreslår at klagen ikke tas til følge.