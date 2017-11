Nå skal han hedres

Orkdal

Tirsdag kveld skal en av Norges høyest dekorerte krigsflygere, Rolf Arne Berg, hedres med minnemarkering i kulturhuset.

- Krigshistorien har fått en renessanse, og jeg håper folk i alle aldersgrupper kommer til kulturhuset for å få med seg minnemarkeringa, sier Oddbjørn Bang. Orkdalsordføreren er en av dem som står bak arrangementet. I tillegg har Trygve Eliassen og Erik Prestmo vært sentrale planleggere.

Det siste toktet...

Rolf Arne Berg ville fylt 100 år denne høsten om han hadde levd, og det er bakgrunnen for hederskvelden i kulturhuset.

Men Berg fikk ikke oppleve privilegiet det er å bli en gammel mann.

Berg var egentlig ferdig med tjenesten sin som krigsflyger den 3. februar 1945. Men samme dag gikk de allierte til angrep på tyske fly i Nederland, og Berg ønsket å være med på toktet.

Bergs fly ble skutt ned, og Orkanger-mannen døde samme dag som han egentlig skulle «pensjonere» seg fra krigshandlingen. Han ble bare 27 år gammel.

Nye bilder

I kulturhuset tirsdag blir det foredrag, blant annet fra forfatter Cato Gunfeldt. Gunfeldt bekrefter overfor ST at Berg er en av de aller høyest dekorerte norske krigsflygerne. Dette vil han fortelle mer om i foredraget sitt.

Per Johan Isdal skal holde et foredrag som han har kalt «I kjøkkentrappa hos fru Berg», altså Rolf Arne Bergs mor.

Det blir også diktlesning og hilsen fra etterkommerne, og det blir stilt ut gjenstander fra Luftkrigsskolen, og det vil bli vist fram bilder som aldri har vært vist i offentligheten før.

Fødselsdagsrot

- I forbindelse med prosessen mot markeringa, har det dukket opp en del bilder fra Bergs ungdomstid som vil bli stilt ut, forteller ordfører Oddbjørn Bang. Ideen om ei minnemarkering oppsto under et tilfeldig møte på Amfi mellom Bang og Erik Prestmo.

Det har vært en del usikkerhet rundt datoen for Bergs fødsel. På grava hans står det 17. november, mens andre gode kilder peker på 27.

Nå ser det ut til at det er det første som er riktig. Både Bang og Prestmo har sterke kilder som tyder på at Berg ble født 17. november 2017, og det vil Bang komme litt inn på under minnemarkeringa.

Berg ble heller ikke født på Orkanger. Ifølge Prestmo ble Berg og alle hans søsken født i Trondheim, men flyttet senere til Orkanger.

- Stolt historie

Selv om det kan være flere oppfatninger av fødested og dato, er det ingen uenighet om hovedsaken; nemlig at Rolf Arne Berg representerer noe av det beste i norsk krigshistorie, og at han fortjener denne hedersmarkeringa.

- Jeg mener krigshistorien til Orkdal løftet for lite fram. Vi har en veldig stolt krigshistorie, sier Bang og nevner sabotasjen mot Thamshavnbanen, Petter Deinboll og Rolf Arne Bergs innsats.