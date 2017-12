Massivt flertall for Norsk kylling

Orkdal

Med 34 mot 1 stemme har kommunestyret i Orkdal vedtatt reguleringsplanen for Furumoen. Dermed er alt klart for at Norsk kylling kan etablere seg med sin nye fabrikk i Orkdal. Det var SVs Kjell Rønningsbakk som stemte imot planen.

Vedtaket ble etterfulgt av applaus i kommunestyresalen.

Dermed har Norsk kylling fått alle de avklaringene de har ønsket seg i forkant av torsdagens styremøte. Norsk kylling skal investere opp mot to milliarder i den nye fabrikken, som vil gi arbeid til mellom 200 og 300 personer.

Arbeiderpartiet valgte å binde gruppa si, men det var bare én Ap-representant (Atle Olav Sognli)som måtte stemme imot sin overbevisning.

Norsk kylling har flere ganger uttalt at de kommer til Orkdal dersom reguleringsplanen går gjennom.

