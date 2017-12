Fortsetter uten Skaun

Orkdal

Etter sju år som en del av det interkommunale barnevernet i orkdalsregionen, går Skaun ut av samarbeidet. Samtidig innleder kommunen et tilsvarende samarbeid med Melhus kommune.

Ny avtale

Onsdag er dette en av sakene på kommunestyrets sakliste. Rådmannen foreslår at samarbeidet mellom de tre andre kommunen, Meldal, Orkdal og Agdenes, blir videreført fram til Orkland blir etablert 1. januar 2020.

Det blir delegert til rådmannen å utarbeide og signere en ny samarbeidsavtale.

Fra 2020 vil også deler av Snillfjord bli med i samarbeidet om barnevert. Snillfjord samarbeider i dag med Hemne om barneverntjenesten.

Tilbakeføring

Avtalen med Skaun ble sagt opp 21. desember i fjor. Dette var en direkte følge av at Orkdal kommune, som er vertskommune for barnevernet, ønsket å bruke tida fram mot kommunesammenslåing på å utvikle en god og robust tjeneste for Orkland.

Barneverntjenesten vil tilbakeføre 5,86 stillinger til barnevernet i Skaun, som fra 1. januar går sammen med barnevernet i Melhus.