Uten TV og nett i over ei uke

Orkdal

Flere husstander i Evjensbakkan har vært uten fjernsyn og internett den siste uka.

- Det forsvant mandag for litt over ei uke siden, forteller Stein Kirkaune, som er en av beboerne som har svarte skjermer for tiden.

Det har vært flere henvendelser til Canal digital, men fortsatt er problemet uløst.

- Da vi ringte og varslet, fikk vi beskjed om at det var brudd på en kabel, og at det ville bli ordnet i løpet av tre dager.

Kirkaune forteller om gravevirksomhet ved den ødelagte kabelen både torsdag og fredag, men siden har ingen ting skjedd.

ST har vært i kontakt med Canal digital for å høre om når beboerne i Evjensbakkan kan forvente å komme på nett og få se TV igjen. Etter flere telefoner ble vi henvist til Telenor, som ba om å få en epost om saken.

Denne er nå sendt, og Telenor har lovt å svare så fort som mulig.