Nøkkelkamp for OIF-damene

Søndag kommer Bergsøy til Orklahallen for å møte Orkangers damelag i håndball i 2.divisjon. Mannskapet til Stig Løvseth ligger før kampen på 10.plass av totalt 12 lag, akkurat over nedrykksstreken. Motstander Bergsøy er på plassen bak, fire poeng etter Orkanger.

Seier her gir OIF-damene et lite pusterom i forhold til faren for nedrykk. Så langt har de spilt 11 kamper, der det har blitt tre seire, én uavgjort og sju tap.

Neste seriekamp er også på hjemmebane. Den går søndag 4. februar mot Utleira, som ligger midt på tabellen.