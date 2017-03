Fire kretser vil ut av Rennebu - Fylkesmannen har satt i gang jobben

Fire initiativtakere i Rennebu har søkt fylkesmannen om at Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal. Fylkesmannen har vurdert om det skal igangsettes arbeid for å lage kunnskapsgrunnlag, og har kommet til at alle formaliteter er oppfylt. Dermed skal Rennebu kommune nå sette i gang en jobb for å utrede konsekvensene ved grensejustering.

Fylkesmannen, ved Alf Petter Tenfjord, orienterte formannskapet i Rennebu om prosessen. Nå skal Rennebu kommune og fylkesmannen i samarbeid utrede et kunnskapsgrunnlag, før videre behandling. Etter at saken er ferdig utredet, vil fylkesmannen komme med en tilrådning til Kommunaldepartementet, som sluttbehandler saken.

- Hvis dette blir gjennomført, har det en betydning for det som er vedtatt i kommunereformen, der at kommunen har bestemt at den skal stå alene. Det vil være krevende å gå videre som egen kommune, så det er viktig at vi får vite hva det betyr for morkommunen. Men vi må også være åpen for å se om det er noen fordeler her, sier Tenfjord.

Han opplyser at det anbefales at flest mulig får mulighet til å delta i en høringsprosess, slik at også innbyggerne får sagt sitt. Dersom dette gjennomføres, vil det ha betydning for nesten 500 innbyggere, rundt 20 prosent av innbyggerne i kommunen.

- Dette får så store konsekvenser for Rennebu kommune, at dersom dette skjer, så kan ikke kommunen stå igjen alene, sier Eli Krokstad, formannskapsrepresentant for felleslista Venstre og Høyre.

Saken vil uansett ikke bli sluttbehandlet av departementet før Stortinget har sluttbehandlet kommunereformen.