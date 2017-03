Søker rektor til sammenslått skole

Rennebu kommune søker rektor til Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole fra høsten 2017. Kommunestyret i Rennebu vedtok i januar at Innset skole og Voll skole legges ned fra 1. august 2017 og at elevene overføres til Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole fra samme dato.

Rennebuskolen har i dag 293 elever. Ved oppstarten av den «nye» skolenvil rektors viktigste oppgave være å legge til rette for at ansatte og elever i samarbeid kan oppleve et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø. Søknadsfristen er 27.mars.