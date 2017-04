Sildballfestival med ti års jubileum

For 10 år siden hadde sildballgeneral Oddbjørn Heggem i Rindal IL en «vill» idé om å sette i gang en festival med utgangspunkt i sildballtradisjonen i Rindal. Det ble en suksess fra første stund, og det har gjennom 10 år i tillegg til stor sildballbuffe vært arrangert kulturkveld, foredrag, kappeting av sildball, konkurranse om den beste sildballen og konkurranse om å bruke sildball på nye måter i matlaging. I 2016 var det rekordbesøk med opp mot 450 besøkende på sildballbuffeen i Rindalshuset.

Serveres 1500 sildballer

Festivalens høydepunkt er for mange den store sildballbuffeèn i Rindalshuset hvor det tidligere år er servert over 1500 sildballer til rundt 450 gjester, og arrangementskomiteen håper at det blir like stort innrykk av matglade, sultne deltagere også ved årets sildballbord.

I forbindelse med 10-årsjubileet har arrangøren i år invitert to av dem som bidro på den aller første sildballfestivalen i 2008; språkforsker Tor Erik Jenstad og trubadur Frode Haarstad .

Sildballpub

Etter sildballbuffeèn blir det derfor tilbud om foredrag av Tor Erik Jenstad i Attanova, (Rindalshuset) hvor han vil kåsere rundt dialektuttrykk om tid og foredraget har fått tittelen «Det e på otid at høna pessa».

På kvelden blir det «sildballpub» i forsamlingshuset Torshall hvor det vil bli dans til trubadur Frode Haarstad fra Oppdal. Frode deltok på de to første sildballfestivalene som ble arrangert, den gang som frontfigur i gruppa «Næver».