Ta en fredagsprat med ordføreren

Ordfører Ola T. Heggem i Rindal fortalte tidligere i august om ideen om å møte innbyggerne for en prat på en benk i Rindal sentrum. Fredag 18. august, blir det mulig møte ordføreren på benken

- For, la oss si, 15 år siden var det langt mer trafikk både telefonisk og i form av besøk på kontoret enn det er i dag. Det savner jeg, uten at jeg gjennom dette tiltaket vil prøve å skape inntrykk av at alt var så mye bedre før. Men det har noe med denne kommunikasjonen å gjøre, hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi er kommet dit at vi kjapt skriver «ok» i ei tekstmelding framfor å snakke sammen ansikt til ansikt. Det er det jeg ønsker med ordførerbenken, sa han til ST.

Ola T. inntar ordførerbenken — Det er noe jeg har tenkt på lenge.

Så har du noe å ta opp med ordføreren, er sjansen altså til stede fredag ettermiddag, på det han drister seg til å kalle "Ola-benken" utenfor kommunehuset.

Slik presenterer han tilbudet i en video laget av Rindal kommune, der han håper folk vil komme innom.