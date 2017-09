Hør «Jim Reeves» i Rindal kirke

Fredag kveld er det duket for countrymusikk fra øverste hylle i Rindal kirke. Gruppa Jims Venner har da konsert med musikk fra legenden Jim Reeves (1923-1964). Lars Ingar Bøe Mølmen er mannen med Jim Reeves-stemmen, og som naturlig nok er den som er alibiet for å sette sammen et slikt ensemble.

Ellers har gruppa sitt utspring fra Hemne. Ideen bak konseptet har John Hageskal, bestefaren til Geir Ivar Steigedal, gitarist i bandet. Lars Ingar og Geir Ivar ble kompiser på musikklinja på Vinstra vidaregåande skule, og da Hageskal fikk besøk av ungdommene hørte han Jim Reeves-stemmen da de to øvde i kjellerstua.

Slagkraftig band

Hageskal begynte deretter å sette sammen et band, som blant annet inneholder Kjell Karlsen på steelgitar. Karlsen har blant annet spilt med Ida Jenshus og flere andre storheter.

Etter diverse utskiftinger, består bandet i dag av Geir Ivar Steigedal, Lars Tore Vassli, Jorulf Gumdal, Alex Turbanov, Toom Jørgen Ruøy, og kordamene Kristine Kilvik og Stine Dalum.

I Rindal kirke er det store muligheter for at publikum blir ønsket velkommen til tonene av «Welcome to my world» – og så vil det strømme på med klassikere som «Gentleman Jim» ble så kjent for.

Flere kirkekonserter

Det er også en liten kuriositet at flere av medlemmene i Jims Venner ble født mange år etter Jim Reeves' bortgang. Men han var den ubestridte favorittartisten til opphavsmannen John Hageskal.

Jims Venner har hatt flere kirkeopptredener i Midt-Norge og på Østlandet. Søndag 1. oktober har de konsert i Hemne i anledning Hemne kirkes 200-årsjubileum. Da er Roar Øien, kjent fra tida i Too Far Gone, gjesteartist på steelgitar.

