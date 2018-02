Åtte må gå fra Rindalslist

Rindal

Det sier daglig leder Hege Gåsvand ved bedriften Rindalslist.

Bedriften har derfor vært nødt til å gjøre en markedstilpasning som har ført til at åtte ansatte må gå. Resultatet blir mindre egenproduserte varer.

Kan snu fort

Fire av dem var personer på korttidskontrakter som ble ansatt som følge av nye kunder. De fratrådte 1. januar. Fire faste ansatte slutter fra 1. mars.

— Vi var 42 personer på lønningslista da vi måtte si opp disse åtte. Vi har aldri før vært flere ansatte på bedriften, sier Gåsvand.

Hun understreker at de kommer til å opprettholde spesialprodukter og skreddersøm for kunden. Hun utelukker heller ikke at situasjonen fort kan snu igjen.

— Våre største kunder er byggevarekjedene, og det gjør store utslag den ene eller andre veien om vi mister eller får en ny kunde. Derfor kan fort komme i en situasjon der vi må ta inn folk igjen, sier Gåsvand.

Pris gjorde godt

Oppsigelsene kom samtidig som Rindalslist igjen ble prisbelønt.

— Bygger'n-kjeden, med 99 butikker over hele landet, kåret oss til beste leverandør på sin kjedekongress nå sist helg. Det var andre året på rad vi fikk denne prisen. Derfor følte vi at prisen kom veldig beleilig nå når vi var litt deprimert over den oppståtte situasjonen med nedbemanning. Prisen gjorde godt, sier Hege Gåsvand.

Det var trollheimsporten.no som først meldte om nedbemanning ved Rindalslist.