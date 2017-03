Driftsleder Kirsten Vågø ved uteseksjonen i Skaun kommune har varslet Vibo AS om at en eiendom i Lyngmyra i Børsa natt til 26.november i fjor fikk tilbakeslag på kloakken på grunn av asfalt i kummene. I en purring skriver Vågø at kommunen ikke har fått noen tilbakemelding på varslingen, og at asfalten i kummene heller ikke er fjernet.