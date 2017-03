Navnekomiteen skal vurdere Skaunhallen

Skaun kommune har bedt kommunens navnekomité med leder Hallgerd Aune om å komme med forslag på navn til Skaunhallen.

Det er Buvik IL. som har bedt kommunen om å endre navnet på hallen fra Skaunhallen til Buvikhallen. De viser til at det nå er to haller i kommunen, og at det ikke er noen grunn til at hallen i Buvika skal ha navnet Skaunhallen.

«Dette fører i tillegg til forvirring når det kommer lag på besøk, rundt hvor de faktisk skal», skriver idrettslaget til kommunen.

Skaun kommune ber navnekomiteen ta stilling til om hallen skal beholde navnet sitt, og om et eventuelt nytt navn skal være Buvikhallen, eller om det finnes andre aktuelle navn.

Kommunen minner samtidig om at det planlegges en tredje hall i Børsa i tilknytning til ny ungdomsskole.